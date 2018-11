Udinese – Milan: precedenti e statistiche

Udinese – Milan si giocherà domenica sera alle ore 20.30 allo Stadio Friuli e la partita verrà trasmessa in diretta su Sky.

Questi i precedenti tra le due squadre e le statistiche.

Udinese – Milan di domenica sera sarà la sfida numero 87 in totale in Serie A, vantaggio netto dei rossoneri con 38 vittorie a 16, mentre 32 sono i pareggi. Netto il margine anche nel computo delle reti: 148 a 85 per il Milan.

Per quanto riguarda le sfide in casa dell’Udinese, sono 14 i successi del Milan e 11 quelli dell’Udinese su 43 partite disputate.

L’ultima vittoria dei friulani in casa è datata 29 gennaio 2017 quanto si imposero per 2-1 con i gol di Thereau e De Paul che ribaltarono il vantaggio iniziale siglato da Bonaventura. L’ultima partita invece, disputata il 4 febbraio del 2018 terminò 1-1 al bellissimo gol di Suso rispose l’autogol di Donnarumma su un tiro cross di Lasagna, che prima di arrivare verso il portiere fu leggermente deviato da Bonucci. L’ultima vittoria del Milan a Udine invece è di oltre tre anni fa, il 22 settembre del 2015 infatti, il Milan si impose a Udine per 3-2. La squadra rossonera chiuse il primo tempo con un triplo vantaggio firmato Balotelli, Bonaventura, Zapata (classico gol dell’ex), nella ripresa l’Udinese con i gol subito in apertura di Badu e di Duvan Zapata rischiarono l’impresa di fare la rimonta, ma la partita termino per 3-2.

Le ultime 10 sfide a Udine hanno visto ben 6 vittorie dell’Udinese (oltre la metà di quelle totali in questa sfida), 2 pareggi e 2 sconfitte.

Il Milan arriva a questa sfida dopo le due vittorie consecutive contro Sampdoria e Genoa che hanno rilanciato notevolmente le ambizioni Champions League della squadra di Gattuso, ora al 4° posto. Mentre l’Udinese, reduce da tre sconfitte consecutive in casa, arriva dal pareggio esterno con il Genoa, trascinata dal solito De Paul e dal gol di Lasagna ancora a secco in casa: sono 2 infatti le reti del numero 15 dell’Udinese in questo campionato entrambe arrivate in trasferta. Per l’Udinese, invischiata nella lotta per non retrocedere, 3 punti che sembrano quasi d’obbligo vista anche la concorrenza che continua a fare punti anche in partite sulla carta complicate.