Udinese-Milan, live Bluenergy Stadium: nel dettaglio, presentazione del match e formazioni ufficiali della ventunesima giornata

Udinese–Milan, ventunesima giornata del campionato di Serie A. Dal Bluenergy Stadium, in Friuli, il ventunesimo turno del campionato italiano rappresenterà una tappa fondamentale per le due squadre per il prosieguo nel proprio cammino, a caccia dei rispettivi obiettivi stagionali. Il Diavolo, ad esempio, scende in Friuli consapevole di dover certificare le proprie ambizioni Champions League della prossima stagione come unico traguardo stagionale oltre il cammino europeo in Europa League. Per tornare a rivedere le stelle della massima competizione continentale, Stefano Pioli si affiderà agli stessi undici protagonisti dell’ottima prestazione contro la Roma, con il match di San Siro coinciso con l’ultima fermata italiana di Josè Mourinho, prima dell’esonero. Spazio, dunque, alla coppia Gabbia-Kjaer e il ritorno in pianta stabile di Theo Hernandez, in avanti, confermato il tridente Pulisic–Leao–Giroud. Adli in mediana.

Udinese-Milan, live Bluenergy Stadium: le formazioni ufficiali

Dall’altra parte, i padroni di casa non si presentano con i favori del pronostico ma, forti della vittoria nella gara d’andata, il 4 novembre scorso, grazie alla rete di Pereyra, hanno dato il via al nuovo progetto targato Cioffi, rientrato ad Udine per spingere la squadra al di fuori delle sabbie mobili della retrocessione. Quella partita, tra l’altro, è coincisa con i primi scricchiolii della traballante panchina di Pioli, con il Milan reduce da una delle peggiori prestazioni dell’intero quadriennio sotto la gestione del tecnico parmense. La tappa di Udine sarà intrisa di ostacoli per un Diavolo che, quando vede bianconero, va spesso in affanno: l’ultima sfida in Friuli, infatti, ha fatto registrare un netto 3-1 per l’Udinese, il 18 marzo scorso. I rossoneri, qui, tra l’altro, non ottengono il bottino pieno dal novembre 2020. Perversare con prestazioni non all’altezza, in questo stadio, sarebbe ancora diabolico per una squadra, quella rossonera, già costretta a salutare in serie quasi tutti gli obiettivi stagionali.

Nel dettaglio, le formazioni ufficiali delle due squadre:

Udinese (3-5-2): Okoye; Joao Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Lovric, Walace, Samardzic, Kamara; Pereyra, Lucca. All. Cioffi. A disposizione: Silvestri, Padelli, Masina, Zarraga, Success, Tikvic, Ehizibue, Camara, Brenner, Thauvin, Kabasele, Giannetti, Payero, Zemura

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli. A disposizione: Sportiello, Mirante, Simic, Jimenez, Florenzi, Terracciano, Musah, Zeroli, Romero, Chaka Traoré, Okafor, Jovic

Oltre all’articolo: “Udinese-Milan, live Bluenergy Stadium: le formazioni ufficiali”, leggi anche: