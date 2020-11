Udinese, Mandragora: “Infortunio periodo buio, lavoro per conquistare la maglia della Juventus”

Rolando Mandragora, centrocampista dell’Udinese è stato intervistato da Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni:

“Sto molto bene, mi sento bene in campo. Il periodo peggiore è alle spalle ormai, sono felice e sto pensando di rientrare quanto prima per una partita.

Spero di esserci prima della fine dell’anno, mi ero preparato bene per giocare tutte questa partite ravvicinate ma il destino mi ah giocato questo. Guardo avanti, ho voglia di divertirmi“.

L’Udinese: “Sappiamo di affrontare un campionato difficile, la partenza poteva essere migliore però il campionato è lungo , ci aspettano trenta partite, abbiamo voglia di fare bene e la domenica andremo in campo con gli artigli e voglia di fare risultato“.

La Juventus è titolare del cartellino: “E’ stata una grande iniezione di fiducia, in un periodo buio la Juve ha creduto in me ed è motivo di grande orgoglio. Farò di tutto per guadagnarmi la maglia della Juventus, è un sogno e allo stesso tempo un obiettivo e tutto questo passa dall’Udinese. Pian piano lavorando, costruendo devo guadagnarmi la maglia della Juventus“.

Sull’Italia di Roberto Mancini: “Sta dando occasione a tanti giovani, grande interesse al panorama calcistico italiano e sta dando fiducia a tante persone. In questo momento ho voglia di rimettermi in gioco dopo l’infortunio“.

