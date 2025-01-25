Udinese, Lucca: “Questo è un anno fondamentale per me”

Raffaele Campo · Pubblicato il 25 Gennaio 2025

UDINESE LUCCA – Lorenzo Lucca, bomber dell’Udinese, ha rilasciato una lunga intervista a Sportweek, l’inserto settimanale de La Gazzetta dello Sport.

Qui un estratto delle dichiarazioni dell’attaccante di 24 anni ex Pisa e Ajax, alla seconda stagione in Friuli: “Non penso di essere una perla rara, ma è vero che rispetto agli altri ho un fisico e delle qualità tecniche e di gioco aereo particolari. Io sono convinto di poter fare grandi cose, ma nel mio ruolo vedo molta concorrenza, a partire da quella portata da Scamacca e Retegui, due “nove” molto forti che, rispetto a me, giocano in un top club come l’Atalanta. In questo momento mi stanno davanti, ma penso che per me sia solo questione di tempo e di lavoro duro”.

UDINESE LUCCA – Continua: “Che consigli chiederei al mio idolo Ibra? Quando abbiamo giocato a Milano, ho scambiato con lui due parole. E l’ho visto pure l’anno scorso qui a Udine. Nella vita io chiederei di fare una foto insieme a due sole persone, Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic. Ibra mi piace per il carisma e per il modo di giocare che vorrei fosse il mio. Insomma, la prima volta ha messo la firma sulla mia maglia, la seconda mi ha detto: “Continua così, sei forte”“.

Di seguito: “Cosa ho trovato a Udine? La continuità nel giocare, la stima e la fiducia del club, che mi ha aiutato nel sopportare gli errori, e l’anno scorso ne ho commessi tanti. In questa stagione spero di sbagliare di meno, ma sbaglierò comunque, e sapere che chi ti sta intorno non ti crocifigge diventa importante. Altra cosa, all’Udinese mi hanno spinto a lavorare sempre di più: a fine allenamento mi metto tirare da tutte le posizioni. Ne farò 20 o 30 a sessione, ma a fine stagione diventeranno più o meno cinquemila. E sono sicuro che avranno un peso“.

Poi: “Penso che questo sia per me un anno fondamentale. Sono arrivato in alto in ritardo – ed è stata colpa mia: nessuno crede in te più di te stesso, e se vuoi davvero qualcosa, sta’ sicuro che la otterrai – ma era destino e non rimpiango le scelte che ho fatto, perché sono sempre state mie, non di mio padre, mia madre o di un procuratore. Io ho scelto di venire a Udine, come io ho scelto di ripartire dalla Promozione. E forse, se non avessi fatto quel passaggio, oggi non sarei qua“.

