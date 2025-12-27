Udinese-Lazio: probabili formazioni e dove vederla in tv

Il contesto della sfida al Bluenergy Stadium

La 17ª giornata di Serie A propone il confronto tra Udinese e Lazio, due squadre a caccia di punti pesanti per consolidare la propria posizione in classifica. Fischio d’inizio fissato alle ore 18, con i friulani chiamati a sfruttare il fattore campo e i biancocelesti determinati a reagire dopo un periodo segnato da assenze e rotazioni forzate.

Le scelte di Runjaic in casa Udinese

In casa Udinese, Kosta Runjaic deve fare i conti con l’assenza per squalifica di Okoye: tra i pali spazio a Sava. Fuori anche Zemura e Atta, mentre a centrocampo dovrebbe toccare a Piotrowski agire da mezz’ala, con Bertola sulla corsia. In attacco ballottaggio aperto tra Zaniolo e Iker Bravo per affiancare Davis.

Emergenza e dubbi tattici per Sarri

Situazione più complessa per la Lazio. Maurizio Sarri deve rinunciare agli squalificati Guendouzi e Basic, motivo che potrebbe spingerlo a rivedere l’assetto tattico. L’idea è avanzare Noslin accanto a Castellanos, con Cancellieri e Zaccagni pronti ad abbassarsi sulla linea dei mediani insieme a Cataldi e Vecino. In difesa conferma per Pellegrini, mentre Isaksen torna tra i convocati.

Udinese-Lazio, le probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Sava; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis.

Allenatore Runjaic.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Cataldi; Cancellieri, Noslin, Zaccagni; Castellanos.

Allenatore Sarri.

Dove vedere Udinese-Lazio in tv

Udinese-Lazio sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, disponibile su smart tv e in streaming tramite app e piattaforma web.