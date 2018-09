Udinese – Lazio: probabili formazioni

Domani alle ore 19 allo stadio Friuli di Udine si giocherà Udinese – Lazio. Ecco come arrivano le due squadre e le probabili formazioni.

Qui Udinese

Le indicazioni in conferenza stampa sono chiare, domani Velazquez apporterà qualche cambiamento all’11 iniziale rispetto a quello visto a Verona. Le opzioni più probabili vedono Barak dal 1′ al posto di Mandragora, Machis e D’alessandro in ballottaggio con Pussetto per il ruolo di esterno destro e Lasagna di nuovo in campo dal 1′. Per il resto tutti confermati, compreso Scuffet che cresce di partita in partita ed è atteso anche lui, come tutta la squadra, alla conferma.

Qui Lazio

In casa Lazio invece, il turnover potrebbe essere più deciso. Nonostante le dichiarazioni di facciata infatti, Simone Inzaghi non può snobbare il derby e quindi qualche uomo importante potrebbe restare a riposo. Caceres, Lulic e Milinkovic-Savic (al quale è sempre difficile rinunciare) sono i maggiori indiziati per un turno in panchina almeno inizialmente, con il ritorno in campo quasi certo di Luis Alberto però, il tecnico dei biancocelesti ritrova uno dei giocatori decisivi in fase offensiva.

Udinese – Lazio probabili formazioni

Udinese (4-1-4-1): Scuffet; Larsen, Troost-Ekong-Nuytinck, Samir; Behrami; Machis, Barak, Fofana, De Paul; Lasagna.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Wallace; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Badelj, Lulic; Luis Alberto, Immobile.

