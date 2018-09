Udinese – Lazio 1-2: Inzaghi “Cerco di coinvolgere tutti”, Velazquez: “Orgoglioso della squadra”

Udinese – Lazio, le parole dei due allenatori in sala stampa

Le parole in sala stampa dei due allenatori al termine di Udinese-Lazio:

Inzaghi:

“Abbiamo fatto una buona gara contro una squadra come l’Udinese che difende con tanti uomini che creerà problemi a tante squadre. Il nostro è un grande gruppo e tutti si sentono partecipi. Nel primo tempo abbiamo creato, ma con l’Udinese è così perché loro pensano a ripartire, i ragazzi sono stato bravi a chiudere ogni spazio, peccato per il finale di gara, i ragazzi mi hanno fatto perdere la voce. Ho diverse soluzioni e cerco di coinvolgere tutti, sono contento della panchina che ho. Correa si merita soddisfazioni come quelle di stasera, può crescere e ha ampi margini di crescita.”

Velazquez:

“Io sono soddisfatto e orgoglioso della mia squadra. Oggi abbiamo avuto di fronte una grande squadra e noi abbiamo giocato per vincere la partita. Oggi la squadra mi è piaciuta molto, sia con palla che senza palla. Con la spinta dei tifosi abbiamo sfiorato il pareggio, sono soddisfatto, abbiamo perso, ma questo è il calcio. Dobbiamo crescere, abbiamo bisogno di fare esperienza, non manca malizia, ma esperienza sì. Siamo giovani è normale. Oggi per me è stata la migliore prestazione stagionale della squadra. Di fronte avevamo una squadra molto forte, ma noi abbiamo giocato di squadra, con cuore e con grinta. Oggi ho visto una squadra con una forma fisica importante. La Lazio è una squadra che può puntare a un posto in Europa.”