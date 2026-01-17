Udinese-Inter, probabili formazioni e dove vederla in tv

Il sabato di Serie A parte da Udine

Sarà Udinese-Inter ad aprire il sabato della 21ª giornata di Serie A, con calcio d’inizio fissato alle 15 al Bluenergy Stadium. Una sfida che mette di fronte due squadre con obiettivi diversi ma con la stessa necessità di fare punti. I friulani cercano continuità, i nerazzurri vogliono restare agganciati alla vetta.

Le scelte di Runjaic

In casa Udinese Kosta Runjaic deve fare i conti con l’assenza di Nicolò Zaniolo, fermo per squalifica e infortunio al ginocchio. Il tecnico friulano valuta Atta sulla trequarti alle spalle di Davis, unica punta. A centrocampo è ballottaggio tra Miller e Piotrowski, con Zanoli e Kamara sulle corsie esterne. In difesa possibile rilancio per Kristensen.

Le idee di Chivu

Sul fronte Inter, Cristian Chivu deve rinunciare a Hakan Calhanoglu. In regia dovrebbe arretrare Barella, con Sucic mezz’ala e Mkhitaryan favorito su Zielinski. Sugli esterni spazio a Luis Henrique e Dimarco, davanti confermato Lautaro Martinez. In difesa torna Bisseck, mentre Acerbi e Pio Esposito insidiano Akanji e Thuram.

Udinese-Inter, le probabili formazioni

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Atta; Davis.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Esposito.

Dove vederla in tv

La gara sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, disponibile su smart tv, Sky Q e sul canale DAZN per gli abbonati Sky. Calcio d’inizio alle 15.