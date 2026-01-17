Udinese-Inter, decide Lautaro: fra tre giorni c’è l’Arsenal in CL

Seconda vittoria di misura in pochi giorni per l’Inter che dopo il gol di Pio Esposito a Milano contro il Lecce, supera in trasferta l’Udinese con la rete di Lautaro Martinez servito proprio dall’attaccante italiano.

I nerazzurri, sempre primi in classifica si preparano nel migliore dei modi alla sfida di Champions League a San Siro in programma martedì contro l’Arsenal.

UDINESE: Okoye; Kristensen, Kabasele (75′ Bertola), Solet; Zanoli (75′ Ehizibue), Piotrowski (1′ st Miller), Karlstrom, Ekkelenkamp (84′ Bayo), Kamara; Atta (75′ Gueye); Davis

Allenatore: Kosta Runjaić

INTER: Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto (77′ Acerbi); Luis Henrique, Barella, Zielinski (88′ Sucic), Mkhitaryan (77′ Frattesi), Dimarco; Lautaro Martinez (88′ De Vrij), Pio Esposito (68′ Bonny)

Allenatore: Cristian Chivu

Ammonito: Carlos Augusto

Arbitro: Marco Di Bello di Brindisi

Le dichiarazioni di Lautaro Martinez e Federico Dimarco a caldo ai microfoni DAZN:

Lautaro: Vittoria molto importante, sappiamo quello che vuol dire giocare in questo stadio contro questa squadra, fisica, giocato tanto sulle seconde palle. Abbiamo messo tutto in campo, meritato la vittoria, fatto il gol nel momento giusto. Pio Esposito? Lavora tanto, si mette a disposizione del gruppo, contento del lavoro di tutta la squadra“.

Dimarco: “Sapevamo che era una trasferta difficilissima, abbiamo fatto un secondo tempo importante, sofferto tanto e portato a casa una vittoria meritatissima. Dobbiamo continuare come stiamo facendo, un bel lavoro, seguiamo le indicazioni del mister e ci toglieremo delle soddisfazioni“.