Udinese Inter 0-2, doppio Lukaku, nerazzurri di nuovo a -3

UDINESE – INTER – L’Udinese torna tra le mura amiche dopo 3 settimane: in mezzo tre sconfitte contro Juventus in Coppa Italia e contro Milan e Parma in campionato. Le due trasferte di Milano e Parma pur lasciando zero punti, hanno mostrato una squadra in salute. Anche un punto stasera, vista la situazione delle tre squadre in coda, potrebbe essere accolto come una vittoria. Soprattutto vista la caratura dell’avversario.

Dall’altra parte invece Inter reduce da tre pareggi per 1-1 consecutivi in campionato. Con la Juventus momentaneamente a +6, la squadra di Conte non può più permettersi di sbagliare e stasera sarà in campo solo ed esclusivamente per vincere. Per inseguire tre punti fondamentali per continuare a tallonare la Juventus e respingere l’attacco della Lazio.

L’Udinese, che durante il mercato ha snellito, quasi a modello cura dimagrante la propria rosa, schiera la formazione tipo con l’unica eccezione Becao al posto di Troost-Ekong non al meglio. Davanti Gotti si affida ancora una volta alla coppia Lasagna-Okaka.

Dall’altra parte situazione completamente agli antipodi per l’Inter. Il mercato invernale ha portato tutti i rinforzi richiesti da Conte e stasera dal primo minuto in campo Young, Moses, ma soprattutto gli occhi saranno puntati su Eriksen. Il trequartista danese ha esordito con la Fiorentina in Coppa Italia e scenderà per la prima volta in campo dal primo minuto stasera. Due assenze pesantissime, però, per Conte: Handanovic, infortunato sostituto da Padelli e lo squalificato Martinez. Al suo posto Esposito. Si accomoda in panca un po’ a sorpresa anche Brozovic. L’ultima volta in cui Handanovic iniziò dalla panchina fu proprio Inter-Udinese: era il campionato 2016/17 e quella voltà finì 5-2 per i nerazzurri.

Udinese Inter primo tempo 0 – 0

Nei primi minuti di gioco l’Inter si rende pericolosa ben due volte: dopo 1′ Barella costringe Musso a deviare in corner, al 6′ è invece Eriksen che si presenta al calcio taliano con un tiro dalla distanza, centrale, e Musso si difende bene trattenendo la palla.

Risponde bene l’Udinese che mostra qualità nel palleggio: al 10′ un tiro di De Paul è deviato in corner da Padelli. Al 16′ ancora Udinese, Fofana serve De Paul che continua a muoversi con intelligenza e qualità tra le linee, il dieci argentino chiude il triangolo con Fofana che si allarga in area e spara a lato.

Risponde l’Inter al 18′ con Vecino: una sua deviazione fortunosa di coscia finisce a lato di pochissimo dopo una percussione di Moses dalla destra. Nell’udinese in questa prima parte di gioco si segnalano gli strappi di Fofana, sempre pericoloso nelle sue percussioni almeno nella velocità, un po’ meno nella qualità dell’ultimo passaggio.

Seconda parte di primo tempo con dominio totale dell’Udinese. La squadra di Gotti è bene messa in campo, attenta, grintosa. Sema salta regolarmente Moses sulla sinistra. De Paul e Larsen combinano bene sulla destra. Alla squadra di casa manca solo un po’ di precisione e cattiveria in zona gol per sbloccare la partita. Nell’Inter tra nuovi acquisti e assenze, invece, c’è difficoltà nel trovare la quadra a questa partita.

Udinese Inter secondo tempo 0-2 ripresa nerazzurra, risolve Lukaku

La ripresa parte senza cambi. Subito Inter vicinissima al vantaggio con l’occasione più ghiotta fin’ora. Azione di Young sulla sinistra che salta Larsen e prova il tiro a giro. Musso respinge, la palla carambola sui piedi Esposito che da distanza ravvicinata appoggia tra le mani di Musso un tiro poco più che telefonato.

L’Udinese, però, reagisce subito e il canovaccio continua a essere quello del primo tempo, ovvero una bella Udinese, attenta, con buon qualità nel palleggio, grintosa a centrocampo e in difesa dove vince ogni duello. E dunque Conte corre ai ripari e al 13′ effettua un doppio campo: dentro Brozovic, ma soprattutto Sanchez, il grande ex della partita, uno dei giocatori più amati da queste parti. Lasciano il campo uno spento Eriksen e il giovane Esposito, rimandato oggi nel ruolo di Lautaro Martinez.

Ancora Udinese vicina al vantaggio! Ennesima percussione, al 15′, del solito Sema che la mette in mezzo per l’accorrente De Paul che tira al volo fuori. Al 17′ della ripresa prima occasione per El Nino Maravilla, il suo tiro a pochi passi dalla porta finisce tra le braccia di Musso. Partita che continua a essere piacevole da vedere con due squadre ora molto lunghe e continui capovolgimenti di fronte. Al 19′ Lukaku la sblocca, errore difensivo dell’Udinese e stavolta Lukaku non perdona, il suo colpo da biliardo finisce sotto le braccia di Musso: è l’1-0 per l’Inter.

L’Udinese ha subito decisamente il colpo: tripla occasione per l’Inter. Sanchez sfiora il palo su deviazione di un difensore, Lukaku costringe Musso al miracolo da due passi e poi Vecino in acrobazia mette a lato di poco. È un’altra Inter ora dopo i cambi con giocatori più di ordine – Brozovic – e un Sanchez che ha tutto un altro impatto sulla partita e infatti, al 25′ si procura il rigore che chiude la partita. Entra in area a tu per tu con Musso e il portiere argentino lo abbatte. Nessun provvedimento per il portiere argentino; Lukaku dal dischetto non sbaglia. 2-0 per l’Inter partita praticamente chiusa qui.

Ora l’Inter fa quello che non era riuscito a fare fino a prima dell’ingresso di Brozovic: gestire a piacimento il ritmo della partita. Con il regista croato in campo è tutta un’altra musica e ne beneficia tutta la squadra. Al 38′ Lasagna ha l’occasione di riaprire la partita, ma il suo tiro è a lato. Nel finale c’è spazio solo per gli ultimi cambi e per ascoltare gli ultimi cori; da una parte, dove i sostenitori friulani non smettono di dare un grande apporto alla propria squadra, e dall’altra dove i tanti tifosi nerazzurri presenti si fanno sentire soprattutto con cori di derisione nei confronti dei cugini del Milan.

L’Inter si riavvicina così alla Juventus, riportandosi a -3: domenica prossima ci sarà il Milan. L’Udinese invece alla terza sconfitta di fila, resta comunque a +8 dal terz’ultimo posto, ma occhio a non abbassare la guardia: nel prossimo turno trasferta delicata a Brescia.

Udinese Inter formazioni ufficiali

UDINESE (3-5-2): 1 Musso; 50 Becao, 87 De Maio, 17 Nuytinck; 19 Larsen, 6 Fofana, 38 Mandragora, 10 De Paul, 12 Sema; 15 Lasagna, 7 Okaka.

INTER (3-5-2): 27 Padelli; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 11 Moses, 8 Vecino, 23 Barella, 24 Eriksen, 15 Young; 9 Lukaku, 30 Esposito.