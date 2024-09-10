Udinese Inler – L’Udinese ha iniziato alla grande la propria Serie A collezionando ben 7 punti sui 9 disponibili inclusa una vittoria molto pesante contro la Lazio. Il nuovo responsabile dell’area tecnica Gökhan Inler ha parlato a Il Messaggero Veneto del suo nuovo ruolo in società e non solo.

Nuovo ruolo – “Avevo due opzioni: quella del tecnico e quella del direttore sportivo. Ho scelto la seconda perché è un ruolo nel quale puoi cogliere gli aspetti che possono sembrare meno importanti ma che in realtà, secondo me, diventano comunque decisivi. Il tecnico, invece, deve avere praticamente tutto sotto controllo. Il mio compito è quello di semplificare il lavoro al mister e ai giocatori”.

Udinese Inler: “Brenner? Deve ancora esprimere il suo potenziale”

Brenner – “Con lui ho cominciato a parlare dal primo giorno di ritiro. Era reduce da un brutto anno pieno di infortuni e ha fatto un salto in avanti molto positivo. È motivato e ha capito che questo è un gruppo nel quale si lavora tutti assieme. Ha imparato l’italiano, dopo il gol è venuto a ringraziarmi ma siamo solo all’inizio, il suo vero potenziale deve ancora esprimerlo”.

Obiettivo salvezza e paragone con Guidolin – “No, ma abbiamo in testa qualcosa che coinvolga il gruppo squadra sia in spogliatoio sia nel percorso dallo stadio ai campi di allenamento. Sette punti in tre partite. Sempre Guidolin avrebbe detto: “Stin calmuz”. Conosco bene la serie A, ogni partita è complicata, però se abbiamo conquistato sette punti significa che abbiamo lavorato bene, ma non basta. Il futuro devi conquistartelo, quindi sì, “stin calmuz” come diceva Guidolin”.

