Udinese, incubo Davis: il bomber si infortuna. Esce in lacrime

Una vittoria amara per l’Udinese. Il successo per 1-0 sulla Roma è stato offuscato da un dramma personale che potrebbe avere serie ripercussioni per la squadra. Al 54’ del match, il centravanti inglese Keinan Davis è stato costretto a un doloroso abbandono del campo per un problema muscolare all’adduttore sinistro, lasciando il Bluenergy Stadium tra le lacrime e con la maglia sul volto.

La scena ha interrotto una serata che per Davis stava proseguendo positivamente. Il giocatore, che con 7 gol in campionato è il bomber più prolifico della squadra, ha accusato il dolore dopo uno scatto in velocità. Il suo immediato gesto di richiesta del cambio e l’espressione di sofferenza hanno immediatamente allarmato panchina e tifosi. Il tecnico Kosta Runjaic, in conferenza stampa, ha confermato la natura del problema: “È un problema muscolare, non sappiamo ancora nel dettaglio. È un giocatore che vive di esplosività”.

Un precedente curriculum infortuni che preoccupa

La gravità dell’infortunio sarà chiarita dagli esami strumentali delle prossime ore, ma il precedente curriculum di Davis getta un’ombra sul suo futuro prossimo. L’attaccante inglese, 26 anni, ha già pagato un pesante tributo agli stop muscolari nella sua carriera, inclusa una lunga assenza di 67 giorni per una lesione al polpaccio nella stagione 2024-25.

Questo nuovo guaio arriva nel momento peggiore. Davis si era finalmente imposto come il centravanti di riferimento dell’Udinese, titolare fisso nelle ultime 12 giornate e perno offensivo del gioco di Runjaic grazie alla sua fisicità, al pressing e alla capacità di tenere palla. La sua perdita lascerebbe la squadra senza il suo terminale offensivo più efficace.

L’Udinese di fronte a un bivio offensivo

La preoccupazione a Udine è tangibile. Senza Davis, l’attacco perde una caratteristica unica nella rosa. Il tecnico Runjaic dovrà ora escogitare soluzioni alternative per il reparto avanzato. Le prossime ore, con l’esito delle risonanze magnetiche, saranno decisive per capire l’entità del danno e i tempi di recupero. L’Udinese spera in uno stiramento di lieve entità, ma la paura di una lesione più seria è concreta. In un momento cruciale della stagione, la squadra rischia di dover affrontare il finale di stagione senza il suo uomo-gol.