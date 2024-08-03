Udinese, idea Rebic come alternativa a Sanchez
UDINESE REBIC SANCHEZ – Non è più un mistero che l’Udinese stia lavorando al grande ritorno di Alexis Sanchez, 34 anni e attualmente svincolato dopo la sua seconda esperienza all’Inter.
La sfida scudetto è alle porte! Abbiamo preparato un pronostico Roma - Napoli con i migliori pronostici e le quote a confronto: non farti trovare impreparato per il Derby del Sole.
Secondo quanto riferisce Il Messaggero Veneto, i friulani, nel caso in cui non dovessero arrivare all’attaccante cileno, starebbero comunque pensando a una alternativa. Che risponderebbe al nome di Ante Rebic.
UDINESE REBIC SANCHEZ – Trentuno anni, pochi giorni fa il centravanti croato ha ufficialmente concluso la sua prima e unica annata al Besiktas, con cui ha raccolto 23 presenze e 1 gol. Anche lui sarebbe un profilo interessante a parametro zero per i friulani.
POTREBBE INTERESSARTI:
- Ilic-Zenit, il trasferimento rischia di sfumare definitivamente
- Bundesliga, 1a giornata: trasferte per Bayern e Leverkusen
- Napoli, l’agente di Cheddira: “Futuro? Vediamo che succede”
- Fiorentina, torna di moda il nome di Gudmundsson
- Gudmundsson, Inter impantanata: la permanenza di Arnautovic…
- Futuro Amrabat, soluzione Mourinho: offerta del Fenerbahce
- Pioli, filo rossonero con Massara: possibile proposta del Rennes
- Futuro Samardzic, Nani: “Se qualcuno lo vuole davvero, deve…”
- Futuro Lukaku, accordo tra Chelsea e Aston Villa: il belga, intanto…
- Verona, Livramento si presenta: “Ho parlato con Noslin, tanti modelli”
- Atalanta, Zaniolo: “Maturato, passo giusto per la carriera. Nessuna pressione, seguire il mister”
- De Gea apre alla Fiorentina. Su Gudmundsson, Tessmann e Nico…
- Inter, il Genoa apre alla trattativa per Gudmundsson. Spors: ‘Siamo pronti a discuterne’
- Milan, operazione Royal caldissima; Abraham: si va a fuoco lento