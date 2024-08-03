Udinese, idea Rebic come alternativa a Sanchez

Raffaele Campo · Pubblicato il 3 Agosto 2024

UDINESE REBIC SANCHEZ – Non è più un mistero che l’Udinese stia lavorando al grande ritorno di Alexis Sanchez, 34 anni e attualmente svincolato dopo la sua seconda esperienza all’Inter.

Secondo quanto riferisce Il Messaggero Veneto, i friulani, nel caso in cui non dovessero arrivare all’attaccante cileno, starebbero comunque pensando a una alternativa. Che risponderebbe al nome di Ante Rebic.

UDINESE REBIC SANCHEZ – Trentuno anni, pochi giorni fa il centravanti croato ha ufficialmente concluso la sua prima e unica annata al Besiktas, con cui ha raccolto 23 presenze e 1 gol. Anche lui sarebbe un profilo interessante a parametro zero per i friulani.

