Udinese, idea Castrovilli per il centrocampo

27 Dicembre 2024

UDINESE CASTROVILLI – Molto poco impiegato dal tecnico Marco Baroni da inizio stagione ad oggi, già questo gennaio Gaetano Castrovilli potrebbe lasciare la Lazio, dove in estate era approdato a parametro zero firmando un contratto di dodici mesi.

Stando a quanto riferisce il Messaggero Veneto, l’Udinese avrebbe effettuato un sondaggio per il centrocampista ex Fiorentina.

UDINESE CASTROVILLI – In Friuli il giocatore troverebbe certamente più spazio e maggiore continuità. La sua voglia di tornare ai livelli degli anni passati è notevole. Al momento non vi sarebbe nulla di concreto, ma situazione comunque da monitorare.

