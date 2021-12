Udinese, Gotti in bilico – La dirigenza dell’ Udinese non avrebbe per nulla digerito la pesante sconfitta rimediata dai friulani sul campo dell’ Empoli e, per questo motivo, i bianconeri starebbero pensando all’ esonero per Luca Gotti. A preoccupare maggiormente la proprietà del club, inoltre, secondo quanto raccolto da “Sportitalia“, sarebbe il rendimento altalenante dell’ Udinese mantenuto fin dall’ inizio della stagione.

Udinese, Gotti in bilico – L’ esonero del tecnico veneto, dunque, potrebbe essere questione di ore, con la dirigenza bianconera che avrebbe già iniziato a vagliare i nomi dei possibili successori.

