Udinese Genoa, probabili formazioni e dove vedere il match

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 8 Dicembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Udinese Genoa, sfida per ritrovare continuità

Il turno dell’Immacolata propone udinese genoa, una gara che può indirizzare il percorso di entrambe in questa fase delicata della stagione di serie a. Le due squadre arrivano da risultati alterni e cercano una risposta convincente, consapevoli che ogni dettaglio può influenzare l’inerzia del match. Il pubblico del Bluenergy Stadium si prepara a una sfida intensa, segnata da scelte obbligate e qualche possibile variazione tattica.

Le probabili formazioni

L’Udinese di Runjaic dovrebbe affidarsi al 3-5-2. Tra i pali spazio a Okoye, con Bertola, Kabasele e Solet a comporre il pacchetto difensivo. Sugli esterni pronti Zanoli e Zemura, mentre in mezzo agiranno Piotrowski, Karlstrom ed Ekkelenkamp. In attacco il duo composto da Davis e Zaniolo.

Il Genoa di Daniele De Rossi sembra orientato verso lo stesso modulo. In porta ci sarà Leali, protetto da Marcandalli, Ostigard e Vasquez. La linea di centrocampo prevede Norton-Cuffy, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi e Martin. In avanti, fiducia alla coppia Vitinha–Colombo.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Davis, Zaniolo. All. Runjaic.

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.

Dove vedere la partita

Udinese Genoa sarà trasmessa su DAZN. Il match sarà disponibile anche su Sky, tramite il canale Zona DAZN (214) per gli abbonati. Lo streaming sarà accessibile sull’app ufficiale di DAZN.