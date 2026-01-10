Udinese, futuro Sava: il Rapid Bucarest spinge per il prestito

Un dialogo aperto tra Italia e Romania

Il nome di Razvan Sava è entrato con decisione nei radar del Rapid Bucarest. Il club rumeno ha avviato i contatti con l’Udinese per valutare un’operazione in prestito, con l’obiettivo di riportare in patria il portiere classe 2002 e garantirgli continuità. La trattativa è in fase esplorativa, ma il dialogo tra le parti è attivo.

Il percorso di Sava all’Udinese

Arrivato in Friuli nell’agosto 2024, Sava ha firmato un contratto lungo, in scadenza a giugno 2029, segnale della fiducia del club nelle sue qualità. Nel corso della stagione in Serie A, il portiere rumeno ha collezionato sette presenze, mostrando personalità e buone letture, pur alternando il campo alla panchina in un contesto competitivo.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

L’esigenza di minutaggio

Ecco il punto centrale. Sava ha bisogno di giocare con continuità per completare il proprio percorso di crescita. Il Rapid Bucarest gli offrirebbe un ruolo da protagonista, condizione che all’Udinese non è scontata nell’immediato. Per questo la formula del prestito viene considerata una soluzione utile per tutte le parti, senza intaccare il valore dell’investimento.

Valutazioni e prospettive

Secondo Transfermarkt, il valore di mercato di Razvan Sava si aggira sui 2,5 milioni di euro. Nonostante l’assenza di presenze con la nazionale maggiore della Romania, il profilo resta seguito con attenzione. L’Udinese riflette: farlo partire ora potrebbe accelerarne la maturazione e restituire in futuro un portiere più pronto e consapevole.