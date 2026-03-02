Udinese-Fiorentina, le probabili formazioni e dove vederla

Le scelte di Runjaic

La 27ª giornata di Serie A si chiude con Udinese-Fiorentina, match in programma questa sera alle 20:45. Una sfida che può indirizzare la corsa europea della Fiorentina e dare slancio ai friulani.

In casa Udinese, Runjaic deve fare i conti con l’assenza di Solet. In difesa spazio a Bertola e Kabasele, con Kristensen a protezione di Okoye. Segnali incoraggianti arrivano dal rientro graduale in gruppo di Kamara e Davis, ma dall’inizio dovrebbero agire Zemura sulla corsia mancina e Buksa come riferimento offensivo. A centrocampo Ekkelenkamp insidia Piotrowski per una maglia da titolare.

Le mosse di Vanoli

Nella Fiorentina, Vanoli valuta le condizioni di Solomon, uscito acciaccato dalla gara di Conference League. Davanti dovrebbero partire dal primo minuto Gudmundsson e Harrison ai lati di Kean, in un tridente rapido e verticale. In mediana rientra Mandragora dopo la squalifica.

In difesa pesa l’assenza di Dodò, fermato dal giudice sportivo. Sulle fasce agiranno Fortini e Parisi, complice anche il trauma maxillo-facciale che tiene ai box Gosens. Tra i pali confermato De Gea, punto di riferimento di esperienza.

Dove vederla in tv

Udinese-Fiorentina sarà trasmessa in co-esclusiva su DAZN e Sky. Il match sarà visibile sull’app e sul sito DAZN, oltre che sui canali Sky, Sky Go e NOW.