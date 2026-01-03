Udinese dice no al Fulham: rifiutati 20 milioni per Arthur Atta

L’Udinese blinda Arthur Atta e respinge l’assalto del Fulham. Come riferito da Fabrizio Romano, il club friulano ha rifiutato un’offerta da 20 milioni di euro per il centrocampista francese, chiarendo la propria posizione: nessuna cessione nel mercato di gennaio, a meno di proposte fuori scala.

Una scelta tecnica prima che economica

La decisione nasce da valutazioni precise. Arthur Atta, 22 anni, è considerato un elemento chiave nello scacchiere di Kosta Runjaic. Nonostante un recente stop per infortunio, il centrocampista ha inciso in modo evidente nella stagione in corso di Serie A, con un gol e due assist in 13 presenze. Numeri che raccontano solo in parte il suo peso nel gioco, fatto di equilibrio, intensità e letture mature.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Valutazioni e prospettive di mercato

L’Udinese non ha fretta. Il contratto del giocatore è valido fino a giugno 2029 e offre al club una posizione di forza. A fine 2025, la richiesta era già stata fissata tra i 30 e i 40 milioni di euro, ben oltre i 20 messi sul tavolo dal Fulham. Una distanza netta, che rende l’operazione impraticabile a gennaio.

Interesse crescente in Italia

Il profilo di Arthur Atta non è passato inosservato nemmeno in Serie A. Napoli e Juventus hanno seguito con attenzione l’evoluzione del centrocampista, acquistato a titolo definitivo dal Metz nel luglio 2025 per circa 8 milioni di euro. Oggi Transfermarkt lo valuta 15 milioni, ma a Udine il valore reale è ritenuto ben superiore.

La linea dell’Udinese è chiara

Nessuna svendita, nessuna fretta. Il futuro di Arthur Atta potrà essere discusso a fine stagione. Ora, per l’Udinese, conta solo il campo.