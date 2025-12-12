Udinese decisa su Zaniolo: İnler accelera per il riscatto dal Gala

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 12 Dicembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Udinese determinata a chiudere l’operazione Zaniolo

L’avvio di stagione di Nicolò Zaniolo in Serie A ha convinto l’Udinese, che ora punta a definire il suo futuro senza attendere la fine del campionato. Secondo quanto riportato da Fanatik, il club friulano ha già avviato le procedure per esercitare il diritto di riscatto dal Galatasaray, forte delle quattro reti messe a segno dal giocatore in dodici presenze.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Il ruolo centrale di Gökhan İnler nella trattativa

A spingere sull’acceleratore è soprattutto Gökhan İnler, direttore sportivo dei bianconeri e figura chiave in questa operazione. Sarebbe stato proprio lui a convincere Zaniolo ad accettare l’avventura a Udine, portandolo in Italia con una formula di prestito priva di opzione di acquisto iniziale. Le prestazioni del fantasista hanno però cambiato le carte in tavola, tanto che la società ha ora dato a İnler piena autonomia per condurre la trattativa direttamente con il Galatasaray.

Costi, opzioni e strategia del club friulano

La dirigenza friulana ha già versato 2,5 milioni per il prestito e intende ora completare l’operazione attivando l’opzione di acquisto fissata a 10 milioni. Il contratto prevede anche una particolare clausola: in caso di futura cessione, il club turco manterrebbe il 50% sulla rivendita, oltre a una possibile opzione di vendita da 5 milioni.

La volontà della Udinese è chiara. Blindare Zaniolo nella sessione invernale per inserirlo stabilmente nel progetto tecnico e garantire continuità a un giocatore che, in Friuli, sembra aver ritrovato fiducia e centralità.