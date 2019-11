Udinese De Paul Inter: “Interesse nerazzurro mi lusinga. Ho parlato con Lautaro…”

UDINESE DE PAUL INTER – Si fanno sempre più insistenti le voci di mercato che vorrebbero De Paul molto vicino all’Inter. Per fare chiarezza sul suo futuro, il centrocampista dell’Udinese ha rilasciato alcune dichiarazioni a “La Gazzetta dello Sport”.

Ecco le sue parole.

UDINESE DE PAUL INTER – “Mi lusinga essere accostato a un club come l’Inter. Cerco di non stare dietro alle voci, ma significa che sto facendo bene. Non conosco Conte di persona, Lautaro mi dice che dà tanta carica e lavora bene.

Ora la mia testa è a Udine, anzi alla Lazio. Sono concentrato sulla nostra prossima avversaria, ho sempre dato tutto per l’Udinese e continuerò a farlo. Non credo che la tifoseria sia scontenta di me, sa che sto dando il massimo.

Dopo il rinnovo del contratto fino al 2024 mi sono regalato un orologio. Per l’esonero di Tudor è stata innanzitutto colpa nostra, Gotti ci ha dato serenità”, ha chiosato De Paul.

LEGGI, ANCHE, AD ESEMPIO: