Gabriele Cioffi, tecnico ritornato a Udine dopo la prima esperienza del 2021, si giocherebbe tutto nella delicata trasferta contro la Lazio

L’Udinese naviga a vista e con il proprio timoniere a rischio esonero, appena cinque mesi dopo la nuova assunzione quale nuovo tecnico della Prima Squadra dopo aver rilevato Andrea Sottil, lo scorso ottobre. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, infatti, Gabriele Cioffi si giocherebbe le chances di permanenza in Friuli nel delicatissimo match contro la Lazio, posticipo in programma lunedì sera, all’Olimpico di Roma. Il pareggio interno contro la Salernitana, ultima in classifica, non sarebbe stato accolto positivamente dalla proprietà bianconera, la quale avrebbe concesso fiducia a tempo e in base ai risultati maturati ad un tecnico che aveva già avuto modo di allenare l’Udinese, nella stagione 2021/2022, prima di approdare sulla panchina dell’Hellas Verona.

Udinese, Cioffi nuovamente a rischio: decisiva la Lazio, lunedì

Con un solo punto di vantaggio sulla terzultima in classifica, il Cagliari, l’Udinese di Cioffi viaggia ad una media di 0,95 punti a partita, frutto di tre vittorie, nove pareggi e sei sconfitte nelle diciotto partite in Serie A alla guida dei friulani. La vittoria per 0-1 maturata a San Siro, contro il Milan, prima vittoria conquistata dal ritorno a Udine dopo il pareggio contro il Monza dell’esordio, aveva creato presupposti ben diversi per la risalita di una squadra tornata pericolosamente in zona retrocessione. Il posticipo di lunedì prossimo, all’Olimpico, potrebbe risultare una sentenza per il presente del tecnico sulla panchina bianconera, con la società che potrebbe optare per l’esonero dello stesso Cioffi in anticipo rispetto la scadenza contrattuale tra il Mister e la società, fissata al 30 giugno.

