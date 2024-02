UDINESE-CAGLIARI RANIERI –

In conferenza stampa, Claudio Ranieri ha parlato in vista della trasferta contro l’Udinese e la voglia di svoltare con il Cagliari, iniziando con la conferma delle ultime voci:

“Dopo la Lazio c’era bisogno di un elettroshock, avevo detto alla squadra che mi sarei dimesso, la squadra ha detto che non era giusto e avevamo lottato tutti insieme per arrivare in Serie A allora tutti insieme continuiamo a lottare, a soffrire per questa missione difficile ma non impossibile. Io sto bene, pochi allenatori hanno avuto un supporto così dei ragazzi e mi sembra giusto essere al loro fianco. I tifosi sono magnifici, al di sopra di tutto“.

Sull’Udinese: “Difficilissima ma non siamo disperati, faremo il massimo per portare a casa un risultato positivo. Sono compatti, hanno euforia, giocano per vie verticali e stanno in salute“.

Ranieri individua le difficoltà dei suoi: “Non centriamo la porta, sbagliamo alcuni gol e per troppa voglia di fare perdiamo il nostro assetto“.

Su Luvumbo: “Sappiamo cosa può darci, Imprevedibilità, velocità, fantasia”.

Qui, la conferenza integrale pubblicata sui canali ufficiali del club sardo.

