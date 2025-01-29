Udinese, Brenner verso l’addio: possibile ritorno in MLS

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 29 Gennaio 2025 · Aggiornato il 29 Gennaio 2025

Il futuro di Brenner sembra ormai lontano dall’Udinese. L’attaccante brasiliano, arrivato in Friuli con grandi aspettative, potrebbe presto fare ritorno negli Stati Uniti, con il Columbus Crew pronto a riaccoglierlo. Secondo quanto riportato da Messaggero Veneto, la dirigenza friulana sta lavorando intensamente sulle operazioni in uscita, e Brenner rientra tra i giocatori destinati a lasciare il club in questa sessione di mercato.

Un’esperienza italiana poco brillante

Dopo il suo arrivo in Serie A, Brenner non è riuscito a imporsi come sperato. Complici alcuni problemi fisici e una concorrenza agguerrita nel reparto offensivo, l’attaccante ha trovato poco spazio con la maglia dell’Udinese. Le prestazioni al di sotto delle aspettative hanno spinto il club a valutare una sua cessione, e il ritorno in MLS rappresenta una soluzione concreta.

Trattativa in corso con il Columbus Crew

Il Columbus Crew, club con cui Brenner ha già giocato in passato, è in pole position per riportarlo in Major League Soccer. La trattativa è in una fase avanzata e potrebbe concludersi nei prossimi giorni, con l’Udinese pronta a lasciarlo partire per alleggerire la rosa e liberare spazio per eventuali nuovi innesti.

L’Udinese punta a sfoltire la rosa

La società friulana sta lavorando su diverse operazioni in uscita, con l’obiettivo di ottimizzare il bilancio e concentrarsi su rinforzi mirati. Oltre a Brenner, anche altri elementi della rosa potrebbero lasciare il club nelle prossime settimane, permettendo alla squadra di concentrarsi sulla seconda parte della stagione con un organico più funzionale alle esigenze dell’allenatore.

Conclusioni

L’avventura italiana di Brenner sembra giunta al capolinea. Il suo ritorno in MLS con il Columbus Crew appare ormai una questione di dettagli, con l’Udinese pronta a definire l’accordo e concentrarsi sulle prossime mosse di mercato.

