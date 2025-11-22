Udinese-Bologna, scelte decisive: ecco le probabili formazioni
Foto © Stefano D’Offizi
Situazione in casa Udinese
L’attenzione dei friulani è rivolta al recupero di Keinan Davis, pronto a guidare l’attacco con Nicolò Zaniolo a sostegno. L’allenatore valuta anche l’opzione Adam Buksa, ma al momento il numero nove inglese appare favorito. In mezzo al campo continua il ballottaggio tra Ekkelenkamp e Piotrowski, mentre in difesa ci sarà spazio per Bertola vista l’emergenza che coinvolge Goglichidze e Kristensen. Tra i pali toccherà ancora a Maduka Okoye.
Le scelte del Bologna
Tra i rossoblù è Federico Ravaglia a prendere posto tra i pali al posto dell’infortunato Lukasz Skorupski. La linea difensiva sarà guidata da Heggem, con Zortea sulla destra per sopperire all’assenza di Holm. In mezzo agiranno Moro e Pobega. In attacco c’è Castro, designato come riferimento avanzato. Sulla trequarti spazio a Dominguez, mentre resta fuori dai convocati Ciro Immobile.
Udinese-Bologna, le probabili formazioni
UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo; Davis.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro.
Udinese-Bologna, dove vedere la partita
Il match sarà trasmesso su DAZN, con possibilità di visione tramite Sky Q e sul canale dedicato a pagamento DAZN disponibile su Sky. Collegamento dalle 15 con ampio pre-partita dal Bluenergy Stadium.
