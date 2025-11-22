 Salta al contenuto

Udinese-Bologna, scelte decisive: ecco le probabili formazioni

Cristiano Abbruzzese
Udinese rapporto Zaniolo Runjaic

Foto © Stefano D’Offizi

Situazione in casa Udinese

L’attenzione dei friulani è rivolta al recupero di Keinan Davis, pronto a guidare l’attacco con Nicolò Zaniolo a sostegno. L’allenatore valuta anche l’opzione Adam Buksa, ma al momento il numero nove inglese appare favorito. In mezzo al campo continua il ballottaggio tra Ekkelenkamp e Piotrowski, mentre in difesa ci sarà spazio per Bertola vista l’emergenza che coinvolge Goglichidze e Kristensen. Tra i pali toccherà ancora a Maduka Okoye.

Le scelte del Bologna

Tra i rossoblù è Federico Ravaglia a prendere posto tra i pali al posto dell’infortunato Lukasz Skorupski. La linea difensiva sarà guidata da Heggem, con Zortea sulla destra per sopperire all’assenza di Holm. In mezzo agiranno Moro e Pobega. In attacco c’è Castro, designato come riferimento avanzato. Sulla trequarti spazio a Dominguez, mentre resta fuori dai convocati Ciro Immobile.

Udinese-Bologna, le probabili formazioni

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo; Davis.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro.

Udinese-Bologna, dove vedere la partita

Il match sarà trasmesso su DAZN, con possibilità di visione tramite Sky Q e sul canale dedicato a pagamento DAZN disponibile su Sky. Collegamento dalle 15 con ampio pre-partita dal Bluenergy Stadium.

LEGGI ANCHE:

  1. Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
  2. Lewandowski-Milan, contatti avviati: Ibrahimovic spinge per il colpo
  3. Oscar verso il ritiro: il centrocampista del São Paulo a rischio salute
  4. Zidane scioglie l’enigma per il futuro: “Tornerò presto”; la squadra…
  5. Juve, Comolli: “Vlahovic? C’è un accordo, ne parleremo in estate”
  6. Atlético Madrid punta Lookman: offerta da 60 milioni all’Atalanta
  7. Sassuolo, Palmieri: “Berardi è una bandiera. Matic? Un campione”
  8. Infortunio Suzuki, il Parma perde il proprio portiere per mesi: l’esito
  9. Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio
  10. Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
  11. Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo
  12. Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
  13. Napoli, Conte vuole Mainoo: trattativa col Manchester United aperta
  14. Dominik Szoboszlai, il Liverpool prepara il rinnovo per blindarlo
  15. Inter, occhi su Joel Ordoñez: monitorato in Champions League

In tendenza

Notizie correlate