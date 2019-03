UCL, Juventus-Atletico Madrid. Simeone: “Pronti per la battaglia”

Il tecnico tiene la tensione alta in vista del match di ritorno

Diego Pablo Simeone ha tenuto la consueta conferenza stampa della vigilia, in vista del match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro la Juventus. Ecco le parole del tecnico argentino.

Sulla gara: “Siamo carichi e pronti a giocare la seconda parte di una sfida contro una grandissima squadra, la Juventus. Non siamo i favoriti dopo il 2-0 dell’andata, non ha senso sentirsi di esserlo a questi livelli“.

Sul giorno di riposo in meno rispetto alla Juventus: “Si potrebbe discutere di questo per migliorare le risposte delle squadre spagnole in Europa, ma sono chiacchiere, le persone che si occupano di queste cose sanno quello che fanno, quindi non cercheremo scuse“.

Sulle assenze: “Mi mancheranno tutti gli assenti e sto cercando di decidere chi far giocare in modo che la squadra funzioni al meglio. Farò il meglio con quelli a disposizione“.

Sui due gol di vantaggio e l’eventualità di una eliminazione: “Non ha senso parlare di favoriti a questi livelli. Noi giocheremo come sappiamo fare, non vi svelo i dettagli. Usciranno articoli in tutto il mondo su come abbiamo giocato e su che cosa abbiamo fatto, e dobbiamo avere il massimo rispetto per chi ci guarda. Sono due partite. Sono squadre forti, una passerà e l’altra no. Dovremo approfittare dello spazio a disposizione, sicuramente sarà meno di quello dell’andata“.