Maurizio Sarri, tecnico attualmente svincolato dopo l’esperienza alla Lazio, avrebbe ricevuto un’offerta anche dal Leicester: le ultime

Foto di Stefano D’Offizi

Maurizio Sarri è uno dei tecnici più ambiti in giro per l’Europa: il Mister toscano gode di grandissima credibilità soprattutto in Premier League, campionato nel quale ha già avuto modo di allenare (con l’esperienza al Chelsea culminata con la conquista dell’Europa League). Stando a quanto riferito da Alfredo Pedullà, esperto di mercato, l’allenatore, attualmente svincolato dopo l’esperienza alla Lazio, chiusa con le dimissioni dello scorso febbraio, sarebbe finito nel mirino del Leicester, club intento a sostituire Enzo Maresca, ex centrocampista della Juventus ormai a un passo proprio dai Blues. Maurizio Sarri, però, starebbe ancora temporeggiando, in attesa di eventuali chiamate dall’Italia, laddove potrebbe ancora essere coinvolto nel gran valzer delle panchine in vista della prossima stagione.

Il sempre più probabile approdo di Raffaele Palladino alla Fiorentina, club che avrebbe già contattato Sarri nelle scorse settimane, chiuderebbe altre porte all’imminente ritorno nel Bel Paese dell’ex Mister del Napoli. Attualmente, dunque, la pista che ricondurrebbe “Il comandante” in Italia starebbe per sfumare quasi definitivamente, con l’unica pretendente, identificata nel Bologna, che non ha ancora sciolto le riserve sulla guida tecnica dopo l’addio di Thiago Motta.

Dopo varie proposte ottenute in giro per l’Europa, tra Lokomotiv Mosca, Siviglia, Panathinaikos, Brighton, indiscrezione riportata da Europacalcio.it, Sarri sarà chiamato a valutare anche quella del Leicester, club che avrebbe intenzione di proseguire nel personalissimo Made in Italy in seguito al grande lavoro svolto da Enzo Maresca, culminato con la promozione in Premier League. Mister Sarri sfoglia la margherita in vista dell’immediato futuro.

