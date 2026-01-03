Tutti in fila per Raspadori: Roma in pole, Lazio e Napoli in attesa

Giacomo Raspadori, attaccante passato all’Atletico Madrid in estate, sarebbe obiettivo di mercato concreto per Roma, Lazio e Napoli, ma…

ROMA NAPOLI LAZIO RASPADORI – Il nome di Giacomo Raspadori – e la sua versatilità tattica – risultano su diverse letterine di mercato recapitate dai vari allenatori di squadre italiane alle rispettive dirigenze. Da trequartista, così come da attaccante e da esterno in diversi sistemi tattici, l’ex Sassuolo attribuisce imprevedibilità e reti alla manovra. E così, tra i desideri del Napoli di riportarlo a casa – dopo la cessione finalizzata appena quattro mesi fa – di quelli di Roma e Lazio di ricondurre il talento classe 2000 in Serie A, il calciatore non starebbe ancora sfogliando la margherita per il proprio futuro. Anche perché, al momento, stando a quanto appreso da SkySport, l’attaccante della Nazionale non avrebbe la minima intenzione di lasciare Madrid.

Raspadori sente di non aver ricevuto il sufficiente minutaggio per potersi esprimere ai massimi livelli e, allo stesso tempo, decretare fallimentare l’esperienza in Liga. Così, nel corso delle prossime ore, il venticinquenne potrebbe ritrovarsi a colloquio con Diego Pablo Simeone, tecnico dei colchoneros e grande promotore dello sbarco in Spagna dell’ex attaccante del Napoli. Al momento, dunque, nonostante la Roma stia muovendo passi in avanti molto concreti per definire la trattativa con l’Atletico, un patto d’acciaio tra calciatore e allenatore allontanerebbero le sirene del mercato per un ritorno in Italia, favorendo la permanenza in biancorosso.

Simeone a colloquio con Raspadori: Roma, Lazio e Napoli a caccia del colpo di mercato

La Lupa attende l’evolversi di una situazione che starebbe vivendo una fase di stallo proprio per la volontà di Raspadori di giocarsi tutte le proprie carte a Madrid. La dirigenza giallorossa starebbe facendo il possibile per assecondare le richieste di Gasperini proponendo alla società iberica un prestito con diritto di riscatto a giugno. Analogo discorso per Lazio e Napoli, con i club in attesa di nuovi sviluppi dalle cessioni di Castellanos e Lorenzo Lucca per tentare l’assalto a un attaccante ritenuto più che idoneo per qualsiasi modulo. Il fututo del classe 2000 resta in bilico.