Tutti in fila per Gila: sondaggio Inter; carta Loftus per il Milan; Real..

Mario Gila, centrale della Lazio, interesserebbe anche all’Inter: sondaggio nerazzurro, mentre il Milan resta in scia; il Real Madrid…

GILA INTER SONDAGGIO MILAN – Mario Gila al centro del mercato italiano, con possibili risvolti spagnoli. Il centrale iberico della Lazio ha diversi estimatori in Serie A, con Inter e Milan pronte al Derby tra gli uffici del mercato così come sul campo, a caccia del Tricolore. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, il classe 2000 sarebbe stato oggetto di sondaggio approfondito da parte di un club nerazzurro chiamato alla sostituzione di due baluardi difensivi quali Acerbi e De Vrij. In tal senso, i rapporti professionali con Camano, agente dello stesso Gila e di Lautaro Martinez, potrebbero favorire l’inserimento della Beneamata nella corsa al centrale.

Non da meno il Milan, il cui Direttore Sportivo, Igli Tare, ha avuto il grande merito di condurre il venticinquenne a Roma, nel corso della sessione estiva 2022, per appena 6 milioni di euro. Dal canto suo il Diavolo potrebbe sfoderare la carta Loftus-Cheek, con il centrocampista inglese grande pallino di Maurizio Sarri sin dai tempi in cui il tandem collaborò al Chelsea. L’ex tecnico dei Blues potrebbe richiedere l’innesto in mediana del classe 1996 per la sostituzione di Mateo Guendouzi, per il quale il Fenerbahce avrebbe in mente cose turche sin da gennaio.

L’Inter si fionda su Mario Gila per gennaio; pronto un nuovo Derby di mercato con il Milan

Stando a quanto appreso, inoltre, il Real Madrid vanta una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. I Blancos potrebbero decidere di riportare il difensore alla Casa Blanca versando la metà dell’esborso richiesto dalla Lazio per privarsi di Gila, circa 25-30 milioni di euro. La scadenza contrattuale al 30 giugno 2027 favorirebbe nettamente gli assalti delle big pronte a strappare lo spagnolo dalla sponda biancoceleste di Roma. Tutti in fila per Mario Gila, dunque: si prospetta un gennaio rovente per il centrale.