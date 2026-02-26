Tutti i sogni di Andrea Pinamonti: “Una big e il Mondiale: ora…”

Andrea Pinamonti, centravanti del Sassuolo, ha rilasciato un’intervista nel corso della quale ha parlato del Mondiale e di una big

PINAMONTI BIG MONDIALE – “Impossibile non pensarci”. Andrea Pinamonti ha un paio di desideri fissi per l’immediato futuro. Il centravanti del Sassuolo ha aperto il cassetto dei desideri e li ha confessati nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Corriere dello Sport: la convocazione per l’eventuale Mondiale azzurro e (perché no?!) l’approdo in una big dopo tantissima “gavetta”. In provincia, con la maglia del Sassuolo, neopromossa di questa stagione ma, comunque, da sempre considerata una delle cenerentole del calcio nostrano per il gioco espresso e i risultati raggiunti, l’ex Genoa ha realizzato sei reti in Serie A.

Pinamonti, tra l’approdo in una big e la convocazione in Nazionale: il centravanti bussa a Gattuso e alle grandi

Le ultime due consecutive, in particolare, hanno condotto in neroverdi alla vittoria contro Hellas Verona e Udinese e al nono posto in classifica. Un risultato importante per un club reduce da un campionato di Serie B, con Pinamonti centravanti indiscusso di una squadra propositiva e votata a un calcio offensivo. Quella in corso può essere considerata la stagione della definitiva maturità calcistica per il classe 1999, il quale ha rilasciato queste dichiarazioni sul proprio futuro:

“Siamo una squadra umile, che cerca di praticare un calcio piacevole e questo lo ritengo un grande merito di Fabio Grosso. Non ci poniamo limiti, sappiamo quanto sia complicata la Serie A, ma vogliamo continuare a progredire e arrivare il più in alto possibile. Personalmente, per il mio futuro, non posso negare di voler giocare in una big, in una grande piazza. Chi in vorrebbe, del resto? Così come una convocazione in Nazionale: giocare il Mondiale sarebbe un sogno. So che per meritarmelo devo crescere, migliorare e segnare ancora”, le parole dell’attaccante.