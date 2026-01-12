Tutti i dubbi di Raspadori: la Roma chiude, mentre il Napoli riapre

Giacomo Raspadori, attaccante dell’Atletico Madrid, non avrebbe ancora fornito riscontro alla Roma; il Napoli resta sempre in scia e lui…

RASPADORI ROMA NAPOLI – Sfoglia la margherita, in attesa di svelare quale sarà il proprio futuro appena sei mesi dopo l’approdo a Madrid, sponda Atletico. Per Giacomo Raspadori il grande dubbio riguarda la permanenza in Spagna e un eventuale trasferimento alla Roma. La società giallorossa è in fortissimo pressing e che ha già strappato un accordo con i colchoneros. Sullo sfondo, però, si cela ancora l’ombra del Napoli, squadra dalla quale è andato via in estate e nella quale potrebbe anche tornare sin da subito, a patto che gli azzurri definiscano la cessione di Lorenzo Lucca.

Futuro Raspadori, accordo tra Roma e Atletico: il calciatore tentenna

La “domenica bestiale” del mercato di Raspadori, anticipata dal Direttore Sportivo dei giallorossi, Massara, il quale aveva anticipato che quella di ieri sarebbe stata una giornata decisiva per l’operazione, si è trasformata in un nulla di fatto. Malgrado l’intesa tra Roma e Atletico sulla base di un trasferimento in prestito oneroso a 2 milioni di euro, con diritto (che potrebbe divenire obbligo) di riscatto fissato a 18,5 milioni di euro, il calciatore non avrebbe ancora sciolto le riserve.

La Roma attende la risposta di Raspadori: giornate decisive per l’attaccante

Questione di nuove opportunità all’Atletico, per un rapporto con Simeone più che buono – ma che stenta a decollare dal punto di vista tecnico – e di vecchi ritorni a Napoli, quasi come ad aver lasciato in sospeso qualcosa che sembrava esser stato archiviato in estate con la cessione. La Roma attende, intanto, ma non lo farà all’infinito.

La proposta messa sul tavolo dell’entourage del calciatore, 3,6 milioni di euro annui fino al 30 giugno 2030, viene ritenuta più che idonea e sintomo di sforzo massimo per convincere Jack a sposare la causa giallorossa. L’ultimo petalo della margherita di Raspadori, però, potrebbe non risultare quello giallorosso.

