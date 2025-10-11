Turki Alalshikh punta il Manchester United: svolta storica

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 11 Ottobre 2025 · Aggiornato il 11 Ottobre 2025

L’offerta di Turki Alalshikh per il Manchester United

Una notizia sta scuotendo la Premier League: Turki Alalshikh, potente uomo d’affari e consigliere reale saudita, avrebbe presentato un’offerta ufficiale per l’acquisizione del Manchester United. Il club inglese, tra i più iconici al mondo, è da tempo al centro di voci su un possibile cambio di proprietà e l’interesse saudita rappresenta una svolta di portata internazionale.

L’ascesa di Alalshikh nel mondo dello sport

Classe 1981, Turki Alalshikh si è affermato come figura chiave nello sviluppo culturale e sportivo dell’Arabia Saudita, ricoprendo incarichi di prestigio nella General Sports Authority e nella General Entertainment Authority. Nel calcio europeo ha già lasciato il segno con l’acquisizione dell’UD Almería, rilanciando il club spagnolo con investimenti ambiziosi. Ora, il salto verso la Premier League segnerebbe un passo di enorme rilievo nella sua scalata internazionale.

Impatto e prospettive per i Red Devils

Un suo ingresso nel Manchester United andrebbe oltre la dimensione finanziaria. Alalshikh porta con sé una visione di lungo termine, capace di coniugare intrattenimento, sport e business globale. Per i Red Devils, alle prese con la necessità di tornare competitivi ai massimi livelli, l’arrivo di un investitore di questa portata potrebbe aprire una nuova era, tanto dal punto di vista tecnico quanto commerciale.

L’eventuale acquisizione non sarebbe solo un affare di mercato, ma un passaggio epocale per il calcio europeo e mondiale.

LEGGI ANCHE: