Tudor-Lazio, accordo: prevale la linea del Mister croato sulla durata

Le basi per il nuovo futuro della Lazio sono state praticamente poste nella serata di ieri, a Villa San Sebastiano, a Roma. Nell’incontro intercorso tra il Presidente, Claudio Lotito, Igor Tudor e Anthony Seric, agente dell’ex tecnico dell’Hellas Verona e del Marsiglia, sarebbero stati definiti gli accordi che renderanno il croato, ex difensore della Juventus, il nuovo tecnico della squadra biancoceleste. A prevalere, secondo quanto confermato da Alfredo Pedullà, la linea del Mister, il quale sarebbe stato assecondato in merito alla durata del contratto che lo legherà alla società capitolina fino (almeno) al 30 giugno 2025.

Tudor non rappresenterà dunque un semplice traghettatore fino a fine stagione, prospettiva che aveva già rifiutato nell’ottobre, all’epoca dei primi contatti con il Napoli di Aurelio De Laurentiis dopo l’esonero di Rudy Garcia. Per ciò che concerne le cifre dell’accordo, al croato sarebbe stato garantito uno stipendio da 2,5 milioni di euro netti a stagione.

L’allenatore, secondo gli accordi pattuiti, dovrebbe ufficialmente debuttare nel match di sabato 29 marzo, quando la Lazio attende proprio la Juventus, all’Olimpico, in relazione alla sosta prevista per gli impegni delle Nazionali. Nella trasferta di domani, a Frosinone, la squadra sarà guidata da Martusciello, ex vice del dimissionario Sarri, che potrebbe anche proseguire la propria avventura a Formello, contrariamente a quanto successo a tutto il resto dello staff del tecnico toscano, dimessosi in blocco nella giornata di ieri. Nel frattempo, la Lazio ha posto le basi per l’immediato futuro, con Igor Tudor uomo designato per far tornare a volare gli aquilotti biancocelesti.

