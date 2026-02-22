Tudor, esordio amaro con il Tottenham: sconfitta nel derby, Arsenal ridistanzia il City
Si è concluso con il risultato di 1-4 il sentito derby del nord di Londra tra Tottenham ed Arsenal valido per la ventisettesima giornata di Premier League: esordio nella panchina degli Spurs per mister Igor Tudor che esce sconfitto, lasciando la squadra a soli quattro punti dalla zona retrocessione.
Bonus fino a 1.000€
Payout 99,5% • Il miglior bookmaker
ADM: 16017
Bonus fino a 1.000€
Payout 98,5% • Quote competitive
ADM: 16004
Bonus fino a 1.000€
+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%
ADM: 16012
L’Arsenal volta pagina dopo il brutto pareggio subito in rimonta mercoledì dal Wolwerhampton ultimo: in evidenza la doppietta di Eze, tifoso Gunners e bestia nera del Tottenham; doppietta anche per Gyokeres al decimo gol in questo campionato e primo marcatore in classifica dell’Arsenal. Il momentaneo pareggio è stato siglato da Kolo Muani.
La squadra di Arteta mette qualche punto di distanza dal Manchester City secondo, cinque punti indietro ma con una gara in meno.
Nel prossimo turno di Premier, altro derby londinese per entrambe: Arsenal-Chelsea e Fulham-Tottenham.
Il commento di Tudor: “Triste, non la prestazione non è stata abbastanza, il gap era troppo grande. Queste squadre ci mostrano dove dobbiamo lavorare, fatichiamo in tante cose e l’unico modo è il lavoro, capire dove siamo e guardare al futuro”.
PREMIER LEAGUE, SITUAZIONE IN VETTA DOPO TOTTENHAM-ARSENAL
Arsenal 61 *
Manchester City 56
Aston Villa 51
Chelsea 45
Manchester United 45 **
Liverpool 45
* Una gara in più
** in campo domani
PREMIER LEAGUE, SITUAZIONE IN CODA DOPO TOTTENHAM-ARSENAL
Leeds 31
Tottenham 29
Nottingham Forest 27
West Ham 25
Burnley 19
Wolwerhampton 10 *
* una gara in più