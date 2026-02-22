Tudor, esordio amaro con il Tottenham: sconfitta nel derby, Arsenal ridistanzia il City

Si è concluso con il risultato di 1-4 il sentito derby del nord di Londra tra Tottenham ed Arsenal valido per la ventisettesima giornata di Premier League: esordio nella panchina degli Spurs per mister Igor Tudor che esce sconfitto, lasciando la squadra a soli quattro punti dalla zona retrocessione.

L’Arsenal volta pagina dopo il brutto pareggio subito in rimonta mercoledì dal Wolwerhampton ultimo: in evidenza la doppietta di Eze, tifoso Gunners e bestia nera del Tottenham; doppietta anche per Gyokeres al decimo gol in questo campionato e primo marcatore in classifica dell’Arsenal. Il momentaneo pareggio è stato siglato da Kolo Muani.

Ti potrebbe interessare Juve, Vicario in pole per la porta del futuro Calciomercato News

La squadra di Arteta mette qualche punto di distanza dal Manchester City secondo, cinque punti indietro ma con una gara in meno.

Nel prossimo turno di Premier, altro derby londinese per entrambe: Arsenal-Chelsea e Fulham-Tottenham.

Il commento di Tudor: “Triste, non la prestazione non è stata abbastanza, il gap era troppo grande. Queste squadre ci mostrano dove dobbiamo lavorare, fatichiamo in tante cose e l’unico modo è il lavoro, capire dove siamo e guardare al futuro”.

PREMIER LEAGUE, SITUAZIONE IN VETTA DOPO TOTTENHAM-ARSENAL

Arsenal 61 *

Manchester City 56

Aston Villa 51

Chelsea 45

Manchester United 45 **

Liverpool 45

* Una gara in più

** in campo domani

PREMIER LEAGUE, SITUAZIONE IN CODA DOPO TOTTENHAM-ARSENAL

Leeds 31

Tottenham 29

Nottingham Forest 27

West Ham 25

Burnley 19

Wolwerhampton 10 *

* una gara in più