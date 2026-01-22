Tsimikas verso il Nottingham Forest: prestito con opzione

La parentesi italiana di Konstantinos Tsimikas è destinata a concludersi anticipatamente. Il terzino sinistro greco, in prestito alla Roma dal Liverpool, è infatti vicino a un nuovo trasferimento, questa volta in direzione Nottingham Forest. L’operazione, che prevede la formula del prestito con opzione di acquisto, rappresenta una soluzione per tutte le parti in gioco dopo un’esperienza nella Capitale non all’altezza delle aspettative.

La risoluzione del prestito con la Roma

Come anticipato da diverse fonti, la procedura per la risoluzione consensuale del prestito stagionale di Tsimikas è entrata nella sua fase finale. Il giocatore, arrivato la scorsa estate con l’obiettivo di diventare il titolare sulla fascia sinistra, non è riuscito a imporsi nel progetto di Gian Piero Gasperini, collezionando solo 13 presenze tra tutte le competizioni. La separazione appare dunque inevitabile.

L’interesse del Nottingham Forest e il nodo Liverpool

A fare sul serio per assicurarsi le prestazioni del 29enne è il Nottingham Forest. Il club inglese, come riportato, avrebbe espresso un interesse concreto per un prestito con opzione di acquisto. Per Tsimikas, questa opzione rappresenta l’opportunità di tornare in Premier League, un campionato che conosce bene. Un ritorno al Liverpool, invece, è tecnicamente impraticabile: la squadra di Arne Slot ha già esaurito i tre posti in rosa riservati ai giocatori “stranieri” extra-UE, status che ora accomuna il greco dopo la Brexit.

Le prospettive future

Con la pista Olympiacos – altro club a cui era stato accostato – apparentemente non percorribile, la destinazione Nottingham sembra l’unica concreta. Per la Roma, l’addio di Tsimikas libera un posto in rosa e risorse, mentre per il giocatore si apre un nuovo capitolo in Inghilterra, dove cercherà la rivincita dopo un semestre da dimenticare.