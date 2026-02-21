Tresoldi, sognando il Milan: “È il mio primo pensiero. Su Leao…”

Nicolò Tresoldi, attaccante del Bruges e nativo di Cagliari, ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato del Milan e di Leao: le parole

TRESOLDI MILAN LEAO – Con il Milan nel cuore, sin da quando era un bambino e ammirava il proprio idolo, Filippo Inzaghi, e anche nella mente. Ogni mattina, appena si sveglia, Nicolò Tresoldi immagina un gol a San Siro, magari con un assist di Rafael Leao. L’attaccante classe 2004 ha confermato il proprio amore viscerale per i colori rossoneri non celando l’ambizione di firmare un patto col Diavolo nel prossimo futuro. Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, nel settimanale Sportweek, il ventiduenne ha confessato:

“Amo il Milan da sempre e il mio sogno è quello di indossare quei colori. Il pensiero di poter giocare a San Siro mi esorta a dare tutto me stesso in allenamento e nel momento in cui vengo chiamato in causa dal Mister. Adesso sono a Bruges, un club che crede fortemente nei giovani e in me: devo sempre ringraziarli, così come l’Hannover. Le trafile nelle giovanili mi hanno formato come attaccante e m’ispiro soprattutto a Robert Lewandowski”.

Nel corso di questa stagione, Tresoldi ha già raggiunto quota 42 presenze e segnato 12 reti, con un bottino di tutto rispetto anche in Champions League, competizione nella quale ha già colpito club del calibro del Barcellona e dell’Atletico Madrid. Nativo di Cagliari, ma cresciuto ad Hannover, Tresoldi ha scelto la Nazionale tedesca aspirando, però, in una chiamata della selezione azzurra:

“Ho aspettato una telefonata per mesi, ma non è arrivata. Evidentemente, mi sarei dovuto impegnare ancora di più. Mi è dispiaciuto segnare all’Under 21 italiana con la maglia della Germania, ma questo è il calcio. La Federazione tedesca mi ha esposto un progetto a lungo termine e mi ha convinto a sposarlo”. Cresce, segna e sogna il Milan: Tresoldi ha le idee chiarissime per il futuro.