Hamed Junior Traorè, ex trequartista del Sassuolo, potrebbe far ritorno in Italia: lazio, Fiorentina e Napoli in agguato

Il biglietto aereo di Hamed Junior Traorè verso l’Italia, malgrado le premesse con le quali il Bournemouth ha rilevato il cartellino del classe 2000 in estate a titolo definitivo, potrebbe prevedere anche un volo di ritorno verso il Bel Paese. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, l’imminente sessione invernale potrebbe ricondurre l’ex trequartista del Sassuolo in Serie A, a causa del pochissimo minutaggio concessogli da Mister Iraola. L’ivoriano è stato chiamato in causa per soli quarantaquattro minuti in Premier League, mentre è riuscito a finire sul tabellino dei marcatori in Carabao Cup, realizzando la rete decisiva contro lo Swansea. Volato in Inghilterra lo scorso gennaio con la formula del prestito, il cartellino del ventitreenne è stato poi riscattato dallo stesso Bournemouth per 25 milioni di euro.

Traorè, possibile ritorno in Italia: pronte Lazio, Fiorentina e Napoli

Dopo appena sei mesi dal trasferimento a titolo definitivo nel club inglese, il trequartista ivoriano sarebbe finito sulla lista di diversi club italiani, tra i quali Lazio, Fiorentina e Napoli. In particolare, Traorè sarebbe indicato soprattutto in orbita biancoceleste per rimpiazzare Daichi Kamada, centrocampista giapponese già pronto a svuotare il proprio armadietto a Formello dopo sei mesi particolarmente complicati vissuti nella capitale. La viola, dal canto suo, potrebbe intavolare i primi discorsi con il club inglese per ovviare all’infortunio occorso a Nico Gonzalez, grande protagonista di inizio stagione ma attualmente ai box. Il Napoli, infine, avrebbe messo nel mirino l’ivoriano per l’eventuale partenza di Politano in direzione Arabia: il biglietto aereo di Traorè con destinazione Inghilterra potrebbe, dunque, prevedere un ritorno in Serie A, campionato in cui ha avuto modo di mostrare tutte le proprie qualità indossando le maglie dell’Empoli e del Sassuolo.

Oltre all’articolo: “Traorè, possibile ritorno in Italia: pronte Lazio, Fiorentina e Napoli”, leggi anche: