Tragedia McLeod, il calcio inglese piange il talento del Macclesfield

Il dramma dopo la partita di National League North

Il calcio inglese è stato colpito da una tragedia improvvisa e devastante. Ethan McLeod, attaccante del Macclesfield FC, è morto a soli 21 anni in un incidente stradale avvenuto nella serata di martedì 16 dicembre. Il giovane calciatore stava rientrando in auto dopo la gara di National League North contro il Bedford Town, quando la sua vettura è rimasta coinvolta in un incidente sull’autostrada M1.

Il comunicato del Macclesfield FC

In una nota ufficiale, il Macclesfield FC ha espresso tutto il proprio dolore per la scomparsa di un ragazzo descritto come “talentuoso, rispettato e con una personalità contagiosa”. Parole cariche di emozione, che raccontano l’impatto umano prima ancora che sportivo di McLeod all’interno dello spogliatoio. Il club ha assicurato pieno supporto alla famiglia e a tutte le persone colpite da questa perdita.

Dall’accademia dei Wolves al sogno interrotto

Cresciuto per dieci anni nell’accademia dei Wolverhampton Wanderers, McLeod aveva firmato per il Macclesfield FC la scorsa estate dopo un provino positivo. Aveva esordito a settembre contro il Chorley, segnando due gol in quattro presenze di campionato. I Wolves lo hanno ricordato pubblicamente e osserveranno un minuto di silenzio nella prossima gara di Premier League contro il Brentford.

Il cordoglio del mondo del calcio

Messaggi di vicinanza sono arrivati da tutto il movimento, inclusa la Professional Footballers’ Association. Un segno di quanto Ethan McLeod fosse stimato. Il suo sorriso e il suo talento restano impressi. Il calcio oggi si ferma, in silenzio.