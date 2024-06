Lazar Samardzic, talento classe 2002 dell’Udinese, sarebbe finito nel mirino del Fenerbahce, pronto all’offerta per i friulani: la Lazio…

Sta ufficialmente per prendere il via un’altra caldissima estate sul fronte Samardzic, talento dell’Udinese e della Nazionale serba eliminata prematuramente dal Campionato Europeo in corso di svolgimento in Germania. Dopo il tormentone della passata stagione, culminato con le mancate firme “nero su azzurro” del contratto quinquennale dopo aver svolto le visite mediche per l’Inter, il ventiduenne è pronto a infiammare nuovamente il mercato attorno al proprio nome. Dal concreto interesse della Lazio, disposta, secondo quanto riportato da TuttoUdinese.it a proporre un’offerta da 15 milioni di euro di base fissa, con l’esborso complessivo da raggiungere mediante l’inserimento di Cancellieri e Akpa Akpro in qualità di contropartite tecniche, all’offensiva del Fenerbahce, c’è un Josè Mourinho di mezzo.

Il tecnico lusitano avrebbe indicato nel talento serbo, decisivo ai fini della salvezza conquistata dai friulani in virtù delle sei reti in trentasei presenze in Serie A, due delle quali si sono rivelate più che decisive nelle gare contro Empoli e Lecce, quale rinforzo ideale per il centrocampo del club turco. Stando a quanto appreso, il club giallonero potrebbe stanziare un’offerta da 20 milioni di euro cash, cifra che si avvicinerebbe sensibilmente alla richiesta iniziale dell’Udinese, assestata intorno ai 25 milioni di euro. Dal canto suo, Samardzic sarebbe notevolmente propenso a accettare la corte di Mourinho e attratto dalla possibilità di giocare la Champions League, con il Fener atteso dal secondo turno di qualificazione contro il Lugano. Cose turche per Samardzic: Mou tenta lo sgambetto alla Serie A.

