Totti e la Roma, il ritorno è possibile: Ranieri apre ai Friedkin

Sono passati quasi sette anni da quell’addio carico di tensione e amarezza. Oggi, però, Francesco Totti e la Roma potrebbero davvero ritrovarsi. L’ipotesi, tutt’altro che romantica e fuori tempo, è concreta e nasce dalle parole di Claudio Ranieri, senior advisor dei Friedkin, rilasciate in un’intervista esclusiva a Sky Sport.

Le parole di Ranieri e la posizione dei Friedkin

“I Friedkin ci stanno seriamente pensando. Francesco Totti può essere ancora molto utile per la Roma”. È una dichiarazione netta, che certifica come la proprietà americana stia valutando da tempo un ritorno in società del simbolo più rappresentativo della storia giallorossa. Non un’operazione di facciata, ma una scelta legata a competenze ed esperienza.

Una ferita mai rimarginata

Il distacco del 17 giugno 2019, consumato al Coni, lasciò strascichi profondi. Totti parlò apertamente di dissapori con la precedente gestione Pallotta, chiudendo una parentesi dirigenziale durata appena due anni dopo 25 stagioni da calciatore. Oggi il contesto è cambiato, così come gli uomini e la visione del club.

Quale ruolo per Totti

Il possibile rientro non sarebbe simbolico. Per Totti si profila un incarico tecnico e operativo, di raccordo tra squadra e società, con voce nelle scelte sportive e nello sviluppo del progetto. Mercato, valutazione dei calciatori, identità tecnica: qui potrebbe incidere davvero.

La Roma guarda al futuro, ma lo fa riscoprendo le proprie radici. E il ritorno di Francesco Totti non sarebbe nostalgia, bensì una scelta strategica.