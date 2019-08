Tottenham, super offerta per Dybala

TOTTENHAM DYBALA – Secondo le ultime notizie riferite da Sky Sport, il Tottenham avrebbe offerto 70 milioni di euro per Paulo Dybala. L’argentino, il quale sembrava pedina per arrivare a Romelu Lukaku del Manchester United potrebbe invece trasferirsi a Londra, mentre si avvicina la chiusura del mercato inglese fissata per giovedì.

TI POTREBBE INTERESSARE: