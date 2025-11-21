Tottenham su Samu Aghehowa, il Porto chiede 80 milioni

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 21 Novembre 2025 · Aggiornato il 21 Novembre 2025

Il Tottenham accelera su Samu Omorodion Aghehowa

Il profilo di Samu Omorodion Aghehowa è diventato centrale nelle strategie di mercato del Tottenham Hotspur. Secondo quanto riportato da TEAMtalk, il club londinese lo considera l’attaccante ideale per completare il nuovo assetto tattico di Thomas Frank, alla ricerca di un numero 9 con presenza fisica, profondità e margini di crescita.

L’attaccante è arrivato al Porto dopo il trasferimento dall’Atletico Madrid per 15 milioni di euro, ma il suo rendimento in Primeira Liga ha già attirato l’interesse delle big europee. A Londra lo vedono come l’erede naturale di Richarlison e la soluzione per sopperire all’assenza dell’infortunato Dominic Solanke.

La posizione del Porto e la strategia del club

La situazione è chiara. Il Porto non aprirà alcuna trattativa per gennaio. Il tecnico Francesco Farioli e il presidente André Villas-Boas ritengono Samu un elemento fondamentale nella corsa al titolo. Fonti vicine al club portoghese confermano una linea rigida: il giocatore non sarà ceduto a metà stagione, a nessuna cifra.

Per la prossima estate il discorso cambia. Il Tottenham dovrà mettere sul tavolo almeno 80 milioni di euro, cifra che rappresenta la base per avviare un confronto.

Prospettive per la fine della stagione

Dal club inglese filtra interesse concreto e crescente. Gennaio è stato giudicato irrealistico, ma l’estate del 2026 appare la finestra più percorribile. Se gli Spurs decideranno di affondare, Samu Omorodion Aghehowa diventerà uno dei nomi caldi della prossima sessione.

