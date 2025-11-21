 Salta al contenuto

Tottenham su Samu Aghehowa, il Porto chiede 80 milioni

Cristiano Abbruzzese
Samu Omorodion

Il Tottenham accelera su Samu Omorodion Aghehowa

Il profilo di Samu Omorodion Aghehowa è diventato centrale nelle strategie di mercato del Tottenham Hotspur. Secondo quanto riportato da TEAMtalk, il club londinese lo considera l’attaccante ideale per completare il nuovo assetto tattico di Thomas Frank, alla ricerca di un numero 9 con presenza fisica, profondità e margini di crescita.

L’attaccante è arrivato al Porto dopo il trasferimento dall’Atletico Madrid per 15 milioni di euro, ma il suo rendimento in Primeira Liga ha già attirato l’interesse delle big europee. A Londra lo vedono come l’erede naturale di Richarlison e la soluzione per sopperire all’assenza dell’infortunato Dominic Solanke.

La posizione del Porto e la strategia del club

La situazione è chiara. Il Porto non aprirà alcuna trattativa per gennaio. Il tecnico Francesco Farioli e il presidente André Villas-Boas ritengono Samu un elemento fondamentale nella corsa al titolo. Fonti vicine al club portoghese confermano una linea rigida: il giocatore non sarà ceduto a metà stagione, a nessuna cifra.

Per la prossima estate il discorso cambia. Il Tottenham dovrà mettere sul tavolo almeno 80 milioni di euro, cifra che rappresenta la base per avviare un confronto.

Prospettive per la fine della stagione

Dal club inglese filtra interesse concreto e crescente. Gennaio è stato giudicato irrealistico, ma l’estate del 2026 appare la finestra più percorribile. Se gli Spurs decideranno di affondare, Samu Omorodion Aghehowa diventerà uno dei nomi caldi della prossima sessione.

LEGGI ANCHE:

  1. Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
  2. Lewandowski-Milan, contatti avviati: Ibrahimovic spinge per il colpo
  3. Oscar verso il ritiro: il centrocampista del São Paulo a rischio salute
  4. Zidane scioglie l’enigma per il futuro: “Tornerò presto”; la squadra…
  5. Juve, Comolli: “Vlahovic? C’è un accordo, ne parleremo in estate”
  6. Atlético Madrid punta Lookman: offerta da 60 milioni all’Atalanta
  7. Sassuolo, Palmieri: “Berardi è una bandiera. Matic? Un campione”
  8. Infortunio Suzuki, il Parma perde il proprio portiere per mesi: l’esito
  9. Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio
  10. Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
  11. Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo
  12. Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
  13. Napoli, Conte vuole Mainoo: trattativa col Manchester United aperta
  14. Dominik Szoboszlai, il Liverpool prepara il rinnovo per blindarlo
  15. Inter, occhi su Joel Ordoñez: monitorato in Champions League

In tendenza

Notizie correlate