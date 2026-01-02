Tottenham su Marmoush: sondaggi col Manchester City

Il Tottenham continua a guardare al mercato con ambizioni chiare. L’obiettivo è aumentare peso offensivo e soluzioni sotto porta, una richiesta esplicita del tecnico Thomas Frank, che attende rinforzi già nel nuovo anno.

Dopo il tentativo non andato a buon fine per Antoine Semenyo, gli Spurs hanno ampliato il ventaglio di profili monitorati. Tra questi, torna d’attualità il nome di Omar Marmoush, attaccante del Manchester City.

Un profilo già seguito

Il club londinese aveva già preso informazioni su Marmoush la scorsa estate, nel contesto dei dialoghi con il Manchester City per Savinho. Una traccia mai del tutto abbandonata e che ora, complice la mancanza di alternative immediate, sta riemergendo con forza. L’egiziano viene considerato un profilo adatto per duttilità, velocità e capacità di attaccare la profondità.

Poco spazio e Coppa d’Africa

In questa stagione di Premier League, Marmoush ha trovato meno spazio del previsto nelle rotazioni di Pep Guardiola. Attualmente impegnato con la nazionale in Coppa d’Africa, il giocatore resta sotto osservazione, mentre iniziano i primi sondaggi esplorativi sulla sua situazione contrattuale.

La posizione del Manchester City

Fonti vicine al Manchester City frenano però su un’uscita a stagione in corso. Il club non intende indebolire la rosa mentre è in corsa su più competizioni. Arrivato appena un anno fa dall’Eintracht Francoforte per 70 milioni di euro, Marmoush non è considerato una priorità in uscita. Più plausibili, al momento, eventuali movimenti di Savinho o Oscar Bobb.