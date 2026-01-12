Tottenham su Christos Tzolis: il Bruges fissa il prezzo

Il Tottenham entra in scena

La corsa a Christos Tzolis cambia passo. Dopo il tentativo estivo del Crystal Palace, respinto dal Bruges, ora è il Tottenham a muoversi con decisione. Gli Spurs cercano un rinforzo immediato sugli esterni e il nome dell’ala greca è in cima alla lista presentata da Thomas Frank alla dirigenza londinese.

Il precedente Palace e il muro Bruges

In estate il Crystal Palace aveva provato ad anticipare la concorrenza, mettendo sul tavolo 32 milioni di euro per individuare l’erede di Eze, passato all’Arsenal. Proposta giudicata insufficiente dal Bruges, fermo su una valutazione di almeno 40 milioni. Una linea che il club belga non ha mai realmente ammorbidito.

Le idee degli Spurs

Il Tottenham conosce bene le richieste dei fiamminghi. Al momento non risultano contatti ufficiali, ma l’interesse è concreto. Tzolis resta la prima scelta, con l’ala brasiliana Savinho del Manchester City come alternativa. La priorità, però, è il nazionale greco, oggi il giocatore di maggior valore dell’intero campionato belga.

Il percorso di Tzolis e il desiderio Premier

Per Christos Tzolis un ritorno in Premier League avrebbe un sapore speciale. Dopo l’esperienza complicata al Norwich, segnata da un infortunio, il rilancio è arrivato con Twente e soprattutto Fortuna Düsseldorf, prima dell’approdo al Bruges nell’estate 2024. Qui ha trovato continuità e centralità.

Scenari aperti

Il Bruges preferirebbe rimandare ogni discorso alla prossima estate, dopo una seconda stagione completa al Jan Breydel. Molto dipenderà dalla forza dell’offerta del Tottenham e dall’eventuale inserimento di altri club. Le prossime settimane diranno se l’assalto diventerà decisivo.