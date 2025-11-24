Tottenham su Bremer: la Juventus fissa il prezzo per gennaio
Foto © Stefano D’Offizi
Tottenham forte su Gleison Bremer
Il Tottenham ha individuato in Gleison Bremer uno dei profili prioritari per la finestra di gennaio. Il difensore brasiliano della Juventus, ventotto anni, rientra nelle richieste tecniche del club inglese, deciso a intervenire sul reparto arretrato per sostenere la seconda parte di stagione. Le informazioni raccolte in Italia confermano che gli Spurs lo seguono con costanza e sono pronti a muoversi in modo concreto.
Le richieste della Juventus e i numeri del giocatore
La Juventus considera Bremer un elemento essenziale e lo ha blindato con un contratto fino al 2029. Per questo motivo, il club non intende aprire a una cessione senza un’offerta superiore ai cinquanta milioni di euro. Il brasiliano ha totalizzato quattro presenze in Serie A in questa stagione e aggiunge cinque gettoni con la nazionale, dati che confermano il suo profilo internazionale.
Il piano degli Spurs e le prossime mosse
La dirigenza del Tottenham valuterà l’operazione nelle prossime settimane, con l’intenzione di presentare una proposta ufficiale a dicembre. Gli inglesi apprezzano l’affidabilità di Bremer, la sua fisicità e la capacità di guidare la linea difensiva. Il prezzo elevato non spaventa del tutto il club, ma obbliga a un’analisi accurata delle alternative presenti sul mercato.
Un affare complesso ma non impossibile
Il futuro di Gleison Bremer resta legato alle decisioni della Juventus, che non ha alcuna urgenza di vendere. Tuttavia, la corte del Tottenham potrebbe trasformarsi in una delle trame più interessanti del mercato invernale.
