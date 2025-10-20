Tottenham, sorpasso su Chelsea e United per Dusan Vlahovic
Il Tottenham accelera per Vlahovic
Il futuro di Dusan Vlahovic sembra sempre più lontano dalla Juventus: secondo quanto riportato da Football Insider, il Tottenham ha superato la concorrenza di Chelsea e Manchester United nella corsa all’attaccante serbo. Gli Spurs, guidati dal ritorno di Fabio Paratici nella dirigenza, hanno già mosso passi concreti per convincere il centravanti e la società bianconera.
La Juventus pronta a trattare a gennaio
La Juventus, per evitare di perdere il giocatore a parametro zero in estate, sarebbe disposta ad accettare un’offerta ridotta già nella finestra di gennaio. Le prime indiscrezioni parlano di una cifra attorno ai 15 milioni di euro, considerata sufficiente per sbloccare l’operazione. Una valutazione sorprendente, ma che riflette la necessità del club torinese di non rischiare un addio gratuito.
Il progetto Spurs convince il serbo
Per Vlahovic, il Tottenham rappresenta un progetto tecnico stabile e ambizioso, un contesto ideale per rilanciarsi dopo stagioni altalenanti a Torino. La presenza di Paratici, che lo conosce dai tempi in bianconero, è un fattore decisivo.
Sfida Premier League
La Premier League sarebbe un palcoscenico perfetto per le caratteristiche del serbo: fisicità, potenza e capacità di finalizzare. Il Chelsea e lo United restano alla finestra, ma oggi il vantaggio del Tottenham appare netto. L’inverno potrebbe dunque segnare un addio clamoroso alla Serie A.
