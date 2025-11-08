Tottenham, sogno Kane: il ritorno del bomber è possibile
Foto © Stefano D’Offizi
Tottenham, il ritorno di Kane non è più un’utopia
Il Tottenham sogna di riportare Harry Kane a Londra. Il 32enne attaccante inglese, oggi al Bayern Monaco, resta concentrato sulla stagione in Bundesliga, ma il suo futuro è tutto da scrivere. Secondo fonti inglesi, gli Spurs avrebbero la priorità per riacquistarlo qualora decidesse di lasciare la Germania al termine dell’annata.
Bayern e Tottenham pronti al dialogo sul futuro
Kane, ancora determinante con la maglia del Bayern Monaco, discuterà presto con la dirigenza bavarese il proprio futuro. A Londra, intanto, cresce l’attesa: il Tottenham non nasconde la volontà di riaccoglierlo e sarebbe disposto a un investimento importante pur di riportarlo nel nord della capitale inglese. Tuttavia, il club non intende fare pressioni, rispettando la riflessione del giocatore.
Un ritorno che avrebbe anche un valore simbolico
Per Harry Kane, tornare agli Spurs significherebbe non solo chiudere il cerchio, ma anche inseguire il record di miglior marcatore della Premier League. Il club di Thomas Frank vuole consolidarsi tra le grandi del Paese e pianifica mosse ambiziose sul mercato. Oltre a Kane, resta nel mirino anche Rodrygo del Real Madrid, profilo seguito in caso di apertura del club spagnolo. L’obiettivo è chiaro: riportare a Londra un attaccante capace di segnare la storia.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo