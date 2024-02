TOTTENHAM, SCIPPO AL BARCELLONA: UFFICIALE L’ARRIVO DI BERGVALL – Lucas Bergvall è un nuovo giocatore del Tottenham. Gli Spurs proseguono il loro periodo di spese mirate al futuro, assicurandosi uno dei giovani più interessanti del firmamento calcistico.

Il centrocampista svedese si trasferirà dal Djurgarden al Tottenham per 8.5 milioni di sterline. Il classe 2006 resterà in prestito in patria fino al termine della stagione in corso, dopodiché si aggregherà alla corte di mister Postecoglu.

Il Tottenham piazza un colpo fondamentale in ottica futuro. Bergvall, centrocampista duttile e con uno spiccato senso del gol, è una delle stelle della Svezia nonostante la giovane età. Lucas si unisce a una rosa giovane. L’arrivo invernale di Dragusin e i precedenti tesseramenti di Udogie e van de Ven (entrambi classe 2001) dimostrano la politica lungimirante adottata dal club londinese.

Sulle tracce del talento di Stoccolma c’era anche il Barcellona. I Blaugrana avevano in tasca il sì del ragazzo prima ancora che Bergvall sposasse la causa del Tottenham. Il ripensamento del talento svedese è dettato dalla situazione complicata in casa Barça, con mister Xavi al centro di malumori e critiche. Anche l’Inter seguiva con attenzione Bergvall, con Marotta e Ausilio pronti a inserirsi nella trattativa che, alla fine, ha visto trionfare il Tottenham.

