Tottenham punta Gustav Isaksen: offerta da oltre 40 milioni?

Il talento danese nel mirino degli Spurs

Il Tottenham è fortemente interessato a Gustav Isaksen, esterno offensivo danese in forza alla Lazio. Dopo una stagione in crescita in Serie A, il classe 2001 è diventato un obiettivo concreto per il club londinese, che starebbe preparando un’offerta superiore ai 40 milioni di euro per assicurarsi le sue prestazioni. La velocità, la tecnica e la capacità di saltare l’uomo fanno di Isaksen un profilo ideale per il sistema di gioco degli Spurs, che vogliono rafforzare il reparto offensivo per la prossima stagione.

La Lazio valuta la cessione, ma serve un sostituto

Nonostante il forte interesse del Tottenham, la Lazio non intende privarsi di Gustav Isaksen senza prima trovare un’alternativa adeguata. La società biancoceleste sta già sondando il mercato alla ricerca di un nuovo esterno offensivo, e tra i nomi più chiacchierati spicca quello di Federico Chiesa, attualmente in forza al Liverpool. L’azzurro potrebbe lasciare la Premier League in estate, aprendo così la strada a un possibile intreccio di mercato tra Inghilterra e Italia.

Il futuro di Isaksen dipende dalle mosse della Lazio

La trattativa tra Tottenham e Lazio per Gustav Isaksen potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane, ma molto dipenderà dalla strategia della società romana. Se il club di Claudio Lotito riuscirà a chiudere per un sostituto di livello, allora l’operazione con gli Spurs potrebbe concretizzarsi. In caso contrario, la Lazio potrebbe decidere di trattenere il danese per un’altra stagione, rimandando il suo possibile addio.

