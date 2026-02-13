 Salta al contenuto
Tottenham, offerta a Tudor fino a giugno: sì vicino

Cristiano Abbruzzese
2 min
Juventus Tudor
Foto © Stefano D'Offizi

Offerta sul tavolo

Il Tottenham accelera per Igor Tudor. Il tecnico croato è il nome scelto per raccogliere l’eredità di Frank e provare a dare una scossa immediata alla stagione degli Spurs. In mattinata è andato in scena un incontro esplorativo: sul tavolo un contratto fino a giugno.

Una proposta ponte, chiara nelle intenzioni. Il club inglese vuole valutare il lavoro sul campo prima di discutere un eventuale progetto più lungo. Tudor, insieme al suo agente Seric, sta riflettendo. Le sensazioni portano verso il sì, nonostante la durata limitata dell’accordo. La risposta definitiva è attesa nelle prossime ore.

Stagione a due volti

Il contesto è complesso. In Champions League il Tottenham ha chiuso al quarto posto il girone unico, centrando la qualificazione diretta agli ottavi. In Premier League, invece, la situazione è critica: sedicesimo posto e ultima vittoria datata 28 dicembre contro il Crystal Palace.

Un rendimento altalenante che ha spinto la dirigenza a cambiare rotta. Il 22 febbraio incombe il derby con l’Arsenal, snodo cruciale per classifica e morale.

Scelta di carattere

Profilo intenso, pragmatico, abituato a contesti esigenti, Tudor rappresenta una soluzione di personalità. Il Tottenham cerca ordine, solidità e una guida capace di intervenire subito. La sensazione è che la fumata bianca sia vicina. Ora la palla passa al tecnico croato.

